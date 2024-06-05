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Кабмин выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Мишустин: кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока

Правительство РФ выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на социальное развитие дальневосточных регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует Telegram-канал кабмина.

Уточняется, что средства достанутся центрам экономического роста. Так, часть денег потратят на возведение линии электропередачи в Магаданской области, а другие средства пойдут на благоустройство дворов на Чукотке и строительство новых корпусов больницы в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.

В мае стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и нефтехимическая компания Haiwei из Китая (входит в корпорацию Hebei Haiwei Group) профинансируют на 7 млрд рублей строительство морского терминала для перемещения сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке. Эксперты оценивают стоимость проекта в 30 млрд рублей.

За реализацию проекта для поставки СУГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отвечает инвестор ООО «Компания Ремсталь».

Ранее сообщалось, что программу льготной аренды жилья для россиян хотят расширить на Арктику.

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