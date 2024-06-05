Египетский министр промышленности отправился в Санкт-Петербург

Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир отправляется в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости,ссылаясь на заявление министерства.

«Министр торговли и промышленности отправляется в российский город Санкт-Петербург для участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума», — говорится в документе.

В заявлении говорится, что в ходе ПМЭФ Самир проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами и главами компаний — участников форума.

До этого сообщалось, что государственным и частным сектором в Египте обсуждается возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах.

3 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил председателю правительства Мустафе Мадбули сформировать новый кабмин.

Ранее сообщалось, что в Египте будут выпускать десятки тысяч Lada.