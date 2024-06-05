В американской торговой палате развеял миф об уходе компаний из РФ

Большинство иностранных компаний остались в России и продолжают здесь работать, а сведения об их массовом уходе из страны оказались дезинформацией. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (Амторгпалаты) в России Роберт Эйджи, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Большинство наших компаний остались в России. Есть такая дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают и хорошо работают», — подчеркнул Роберт Эйджи.

По его словам, иностранные компании в России «просто тихо сидят, не хотят открыто заявлять, что они все здесь».

В конце февраля стало известно, что около 80% западных компаний сохранили бизнес в России. Вице-премьер Мантуров отметил, что российский рынок остается привлекательным для иностранных инвесторов, в частности, благодаря доступности энергоносителей

Ранее американская сеть Starbucks начала регистрировать свои бренды в России.