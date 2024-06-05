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Стал известен срок продления параллельного импорта в РФ

Минпромторг: механизм параллельного импорта сохранится в 2025 году

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Shutterstock/MDXB

Механизм параллельного импорта, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателей, будет действовать и в 2025 году. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Работает система параллельного импорта. Мы договорились, что в 2025 году она также будет продолжена. Единственное — мы начали сокращать бренды», — отметил Чекушов.

Параллельный импорт был введен в России в 2022 году как ответная мера на торговые ограничения и санкции со стороны западных стран. Этот механизм позволяет компаниям беспрепятственно ввозить товары, права на которые принадлежат зарубежным правообладателям, без их разрешения.

До этого России предложили обратиться к опыту Ирана в борьбе с санкциями. Эксперты считают, что опыт крупных стран может помочь создать условия для новых инвестиций со стороны зарубежных компаний. В докладе отмечается, что Иран, подвергшийся санкциям в течение 40 лет, может предоставить ценные уроки адаптации.

Ранее на ПМЭФ-2024 представили новую Lada Iskra.

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