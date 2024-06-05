Основатель Bridgewater Associates назвал угрозу для мировой экономики

Основатель Bridgewater Associates призвал к диверсификации инвестиций на фоне нарастающих рисков «экономической войны» между США и Китаем. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно его выступлению на Гринвичском экономическом форуме в Гонконге, мир входит в период больших неопределенностей из-за растущих внутренних конфликтов и противостояния великих держав.

«Существует огромный риск экономических санкций, что было бы ужасно для всего мира. Экономическая война предшествует военным конфликтам, если смотреть в историю», — заявил Далио, добавив, что политика новой администрации Трампа или демократов по отношению к Китаю будет сильно различаться, но обе стороны едины в антикитайском курсе.

Помимо торговых разногласий, Далио указал на неизбежность пересмотра «политики одного Китая» в отношении Тайваня. Это порождает опасения у международных инвесторов, вкладывающих в китайские активы, что они могут пострадать от действий своих правительств в этом противостоянии.

«Американские инвесторы, инвестирующие в Китай, могут столкнуться с негативными последствиями со стороны своих правительств. И есть опасения, что с китайской стороны они также могут создать трудности», — предупредил миллиардер.

По словам Далио, эти опасения уже отражаются на падении фондовых рынков в Гонконге и материковом Китае ранее в этом году. Вместе с тем сейчас китайские активы очень привлекательны по цене. Он отметил, что за последние пять лет Bridgewater очень успешно инвестировала в Китай, доказав эффективность таких вложений.

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