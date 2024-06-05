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В Сбере рассказали о развитии человекоцентричной модели ведения бизнеса

Сбер будет выстраивать долгосрочные взаимоотношения с клиентами

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Shutterstock

Главным вектором стратегического развития для Сбера стал фокус на человекоцентричность, рассказал в интервью «Интерфаксу» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сбербанк, обслуживающий почти 109 млн розничных клиентов, в прошлом году объявил о переходе на «человекоцентричную бизнес-модель» в рамках новой стратегии.

По словам Кирилла Царева, в Сбере всегда уделяли внимание развитию взаимоотношений с клиентом, но сначала выстраивали продукты, необходимые клиенту под те или иные запросы.

«Сейчас мы понимаем, что на ситуацию надо смотреть шире, понимать жизненную ситуацию, в которой находится человек, и адаптировать продукты не только под те задачи, которые есть у него сегодня, но и которые, возможно, появятся у него через месяц, полгода или год», — отметил он.

Задачей банка, обратил внимание Царев, сейчас является выстраивание долгосрочных взаимоотношений с клиентами, учитывая цели, которые есть у человека не только сейчас, но и в будущем.

«Новый подход — это комплексный взгляд на все эти вещи», — пояснил Царев.

Он отметил, что банк будет собирать вокруг клиента — физического лица — нужные ему сервисы, как банковские, так и небанковские.

«Долгосрочный успех нашего клиента, человека — это в конечном итоге и наш успех тоже», — заявил первый зампред правления Сбера.

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ПМЭФ-2024
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