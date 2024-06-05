Сбер сохранил прогноз по росту розничного кредитования в этом году

Сбербанк сохраняет прогнозы по росту розничного кредитования в целом по сектору в 2024 году на уровне 9-11%, увеличению средств физлиц — на 24-26%. Об этом рассказал «Интерфаксу» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Текущий прогноз такой, дальше будем смотреть за рынком, за изменением макропоказателей, и, возможно, мы в дальнейшем будем корректировать как в большую, так и в меньшую сторону. Все будет зависеть от ситуации, от уровня ключевой ставки, от регуляторных требований», — сказал Кирилл Царев.

Он отметил, что по темпу роста розничного кредитного портфеля Сбер планирует идти лучше сектора, по темпу роста средств физлиц — на уровне сектора.

Ужесточение регулирования кредитования, по словам Царева, приведет к тому, что некоторым клиентам с высокой долговой нагрузкой кредиты станут недоступны.

Он указал, что на фоне усиления макропруденциального регулирования спрос на кредиты не снижается, заявок становится даже больше.

Однако из-за вводимых Центральным банком ограничений определенному количеству клиентов Сбер будет вынужден отказывать, сказал Царев, комментируя повышение макропруденциальных лимитов по потребкредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой на третий квартал.

Первый зампред правления Сбера также обратил внимание на обратную тенденцию — на фоне роста уровня зарплаты какие-то клиенты выходят из категории с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% и 80%, им становятся доступны кредиты.

Повышение с 1 июля 2024 года надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам и введение надбавок по автокредитам влияние на эти сегменты окажет, но оно не приведет к каким-то драматическим изменениям, считает Царев.