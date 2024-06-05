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Сбербанк анонсировал появление новых банкоматов в Донецке и Луганске

Сбербанк заявил об установке еще 10 банкоматов в Луганске, Донецке и Макеевке

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Пресс-служба Сбера

В Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) скоро появятся еще 10 банкоматов Сбербанка, они будут расположены в Луганске, Донецке и Макеевке. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Сбербанка на ПМЭФ.

«Мы устанавливаем наши банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке — в ближайшие дни 10 банкоматов начнут работать», — отметил представитель банковского учреждения.

При этом к 1 июля ожидается, что общее количество банкоматов в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. Также Сбербанк намерен в июне запустить три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и других заведениях) в городах ДНР и ЛНР.

«Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов. Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, а также кредиты, установка приложения СберБанк Онлайн», — добавили в пресс-службе организации.

В Сбербанке уточнили, что будут запущены и продукты для юрлиц на территории ДНР и ЛНР. До конца года также намерен начать работу в Запорожской и Херсонской областях.

4 июня в ходе выступления в Совете Федерации глава банка Герман Греф сообщал, что в новых регионах России появятся 16 отделений Сбера до конца июля. По его словам, уже ведется подготовка зданий для скорого открытия будущих отделений.

Ранее Сбер повысил ставки по вкладам.

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