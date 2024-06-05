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Россиянам назвали справедливую частоту индексации пенсий

Экономист Мазур назвала справедливой индексацию пенсий россиян четыре раза в год

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Александр Кряжев/РИА Новости

В России справедливо было бы проводить индексацию пенсий четыре раза в год, то есть ежеквартально. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

«Именно ежеквартальная индексация пенсии позволит соблюсти принцип справедливости и поддерживать уровень доходов пенсионеров на минимальном уровне, а не за его нижней чертой. Речь в первую очередь о пенсионерах, которые проживают в регионах, где размер пенсий очень маленький», — сказала Мазур.

Прожиточный минимум пенсионера в России в 2024 году — 13 290 рублей. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода сказал, что можно не вырабатывать огромный стаж в 30-35-40 лет, ограничившись минимальным для пенсии стажем в 15 лет, но тогда у человека должен быть пассивный доход, иначе его пенсия при зарплате в 30 тыс. рублей будет ниже прожиточного минимума. Россиянам рекомендовали обращаться за назначением пенсии заранее.

Ранее стало известно, на сколько выросли пенсии работающих россиян.

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