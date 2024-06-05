Россияне заинтересовались арктической кухней

За последние четыре года число поисковых запросов россиян по теме «арктическая кухня» выросло в пять раз за последние четыре года, до 4901 по итогам 2023-го. За январь — апрель 2024 года количество запросов достигло 1800, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом говорится в исследовании Агентства развития Мончегорска (есть у «Газеты.Ru»).

Пик интереса к арктической кухне традиционно приходится на осенне-зимний период — с октября по январь, следует из данных исследования. Наиболее популярными являются поисковые запросы «арктическая кухня», «арктическая кухня Мурманск», а также по поиску ресторанов арктической кухни в России. Россияне интересуются гастрофестивалями и уникальными рецептами кухни народов Крайнего Севера.

Эксперты связали интерес к арктической кухне с ростом туристического потока в регион. За последние три года туристический поток в Мурманскую область удвоился, до 670 тыс. человек в 2023 году. Наибольшее число зарубежных гостей прибыли в регион из Белоруссии, Китая, Норвегии, Турции, следующими в списке значатся Филиппины, Финляндия, Таиланд и Индия.

Впервые словосочетание «арктическая кухня» ввели в употребление в Мурманской области, когда региональный департамент развития туризма начал объединять активных шеф-поваров и собственников ресторанно-гостиничного бизнеса для создания регионального гастрономического бренда.

В основе арктической кухни — то, что растет и обитает на Севере: треска, крабы, оленина, гребешки, грибы, ягоды, речная рыба вроде кумжи, сига, щуки и налима, лосось, зубатка, палтус и другая местная рыба из Баренцева моря, морской еж.

Ранее сообщалось, что в России построят первый отель на скалах в Арктике.