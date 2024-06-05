Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне заинтересовались арктической кухней

АРМ: число поисковых запросов россиян про арктическую кухню выросло в пять раз

close
100%
Shutterstock/Maxena

За последние четыре года число поисковых запросов россиян по теме «арктическая кухня» выросло в пять раз за последние четыре года, до 4901 по итогам 2023-го. За январь — апрель 2024 года количество запросов достигло 1800, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом говорится в исследовании Агентства развития Мончегорска (есть у «Газеты.Ru»).

Пик интереса к арктической кухне традиционно приходится на осенне-зимний период — с октября по январь, следует из данных исследования. Наиболее популярными являются поисковые запросы «арктическая кухня», «арктическая кухня Мурманск», а также по поиску ресторанов арктической кухни в России. Россияне интересуются гастрофестивалями и уникальными рецептами кухни народов Крайнего Севера.

Эксперты связали интерес к арктической кухне с ростом туристического потока в регион. За последние три года туристический поток в Мурманскую область удвоился, до 670 тыс. человек в 2023 году. Наибольшее число зарубежных гостей прибыли в регион из Белоруссии, Китая, Норвегии, Турции, следующими в списке значатся Филиппины, Финляндия, Таиланд и Индия.

Впервые словосочетание «арктическая кухня» ввели в употребление в Мурманской области, когда региональный департамент развития туризма начал объединять активных шеф-поваров и собственников ресторанно-гостиничного бизнеса для создания регионального гастрономического бренда.
В основе арктической кухни — то, что растет и обитает на Севере: треска, крабы, оленина, гребешки, грибы, ягоды, речная рыба вроде кумжи, сига, щуки и налима, лосось, зубатка, палтус и другая местная рыба из Баренцева моря, морской еж.

Ранее сообщалось, что в России построят первый отель на скалах в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами