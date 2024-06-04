Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта

Искусственный интеллект стремительно меняет мир, а скорость и вектор этого движения во многом будут определять технологии. Об этом в Совете Федерации заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, анонсы новых AI-моделей сегодня происходят каждые три недели, хотя еще год назад релизы выходили не реже одного раза в три месяца.

«Ни у одной технологии нет такой преобразующей силы, как у искусственного интеллекта. Он будет менять все: все отрасли, все сферы деятельности людей. И он даст импульс для развития всех остальных технологий. Если мы в России будем внедрять AI более-менее средним темпом, то в 2030 году эффект от искусственного интеллекта может превысить 10 трлн рублей, то есть добавить 4–6 процентных пунктов к ВВП», — сказал Греф.

Глава Сбера считает, что остановить технологический прогресс невозможно. По его словам, сейчас стоит задача поставить искусственный интеллект. на службу человеку.

«Текущая скорость распространения AI дает основания полагать, что уже через три года им будут пользоваться в каждой семье. Будущее с искусственным интеллектом приближается, и нашим детям совершенно точно предстоит жить в уже новом мире. Рост эффективности и качества жизни — это все будет налицо», — сказал он.

По его мнению, следующий шагом станет сильный искусственный интеллект, который будет делать выводы не на основе данных, которые в него поместили, а исходя из собственной картины мира, которую он сложил на основе данных из обучения.

Развитие инфраструктуры, использование облачных платформ, совершенствование AI-моделей и разработку прикладных решений Греф назвал ключевыми факторами конкурентоспособности в глобальной гонке за лидерство в сфере ИИ. При этом талантливые люди остаются ключевым элементом в этом механизме, считает он.