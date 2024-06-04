Стало известно о подорожании молодого картофеля в России

За прошлый год стоимость молодого картофеля в России выросла на 15,5%. Причем самый резкий взлет произошел в мае 2024 года, когда продукт стал дороже на 13%. Об этом в интервью РИАМО сообщил сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константин Калугин, комментируя новость о сокращении поставок картофеля из Египта.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что Египет сократил поставки картофеля, дефицит на прилавках не наблюдается, поскольку стала завозиться продукция, выращенная в России. В ближайшее время, по его мнению, ситуация с ценами стабилизируется.

«На данный момент килограмм молодого картофеля можно купить в среднем за 101,2 рубля. Ценники в различных городах и торговых сетях разнятся от 51,99 рубля до 189,82 рубля за килограмм», — рассказал Калугин.

Он добавил, что помимо Египта картофель в РФ завозится из Белоруссии, Израиля, Азербайджана и других стран.

4 июня исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников сообщил, что Египет сократил поставки картофеля в Россию.

Он напомнил, что традиционно Египет поставлял России от 300 до 500 тысяч тонн картофеля в мае-июне. По его словам, сокращение поставок привело к росту цен на рынке, однако уже в скором времени на прилавках появится продукция с отечественных полей. Это должно исправить ситуацию, отметил эксперт.

До этого стало известно, что российские аграрии потеряли более половины будущего урожая из-за неожиданных заморозков в начале мая. Некоторые хозяйства лишились и самих многолетних насаждений.

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