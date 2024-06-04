Сбер не видит пузыря на рынке жилья, рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

По словам Попова, разница между ценами на первичное и вторичное жилье адекватна.

«Тот факт, что вторичное жилье стоит меньше, чем первичное, это тоже нормально. То, что эксплуатируется десятки лет, должно стоить дешевле», — сказал он.

Как отметил Попов, средняя стоимость квартиры средней площади в большинстве регионов России сопоставима с показателями в других крупных странах.

Он добавил, что задолженность по отношению к ВВП по ипотеке – 11%, что не может говорить о пузыре, так как в развитых странах бывает задолженность до 70%.

Напомним, ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Основная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».