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В Сбере назвали платежи в нацвалютах привычным механизмом для банков России

Зампред Сбера Попов: объем расчетов в нацвалютах РФ и Индии вырос в 4 раза

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Global Look Press

Платежи в национальных валютах за 2 года стали привычным механизмом для банков России, рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в I квартале 2024 года объем расчетов в национальных валютах России и Индии через инфраструктуру Сбера увеличился в 4 раза.

«В 2023 объем увеличился в 11 раз. В этом году рост продолжается», — сказал он.

Попов отметил, что индийская рупия вышла в Сбере на 2-е место как расчетная валюта после российского рубля.

По его словам, наличие депозитов в рупиях в банках РФ говорит о росте спроса на финансирование бизнеса с Индией.

«Как только российские импортеры пришли на рынок Индии и стали покупать большое количество товаров, объемы сбалансировались», — отметил он.

Также Попов добавил, что сейчас наблюдается интерес к депозитам и кредитам в юанях.

«Юань, очевидно, является своеобразным маркет-мейкером для крупных российских компаний», — отметил Попов.

Напомним, ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Основная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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ПМЭФ-2024
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