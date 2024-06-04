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Пресс-конференция Набиуллиной 7 июня пройдет позже обычного

ЦБ России перенес время пресс-конференции Набиуллиной по ДКП из-за ПМЭФ

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Мария Девахина/РИА Новости

Центробанк принял решение перенести традиционное начало пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Вместо 15:00 брифинг регулятора, на котором объявляют решение по ключевой ставке, начнется в 17:00 7 июня. Причиной переноса стало совпадение с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. «Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении.

Форум в 2023 году проходит с 5 по 8 июня. В прошлом году ПМЭФ не совпадал со временем июньского заседания регулятора – он состоялся 14-17 июня, а ЦБ объявлял решение по ставке 9-го числа.

На последних трех заседаниях в феврале, марте и апреле Банк России оставлял ключевую ставку на уровне 16% годовых. Таким образом, она находится на этом уровне с декабря 2023 года.

До этого в Центробанке раскрыли , как ключевая ставка отражается на росте экономики России.

Ранее экономист сообщил о снижении инфляции в России

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