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ПСБ открыл выставку «Бизнес в объективе» на вокзалах Москвы и Петербурга

ПСБ рассказал о работе малого и среднего бизнеса в России

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Пресс-служба ПСБ

ПСБ открыл мультимедийную выставку «Бизнес в объективе» на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Цель проекта — привлечь внимание к предпринимательской инициативе в России. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

На перронах в зоне прибытия и отправления поездов «Сапсан» весь июнь 2024 года будут размещены фотографии и видеоролики клиентов ПСБ, занятых в сегменте малого и среднего бизнеса. В Москве представлены столичные предприниматели, а в Северной столице — предприниматели из Санкт-Петербурга.

Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова рассказала, что банк уже несколько лет проводит фотовыставку «Бизнес в объективе» на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. Событие приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму.

«В этом году мы расширили ее формат, предоставив возможность пассажирам в ожидании своего поезда также увидеть и видео-презентации наших клиентов-предпринимателей. Проект ПСБ носит мотивационный характер — мы надеемся, что пассажиры, путешествующие между двумя деловыми центрами России, смогут вдохновиться успешными примерами своих сограждан и попробуют свои силы в предпринимательстве», — отметила Подгузова.

Она подчеркнула, что малый и средний бизнес является драйвером российской экономики: предприниматели поддерживают торговлю, производство, услуги, транспорт и логистику, сельское хозяйство, медицину и другие сферы деятельности.

В банке отметили, что проект «Бизнес в объективе» входит в программу поддержки бизнеса «ПСБ для МСБ». Он проводится по всей России, предоставляя предпринимателям дополнительные возможности для привлечения клиентов. За время его действия в нем приняло участие несколько сотен предпринимателей.

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