В Госдуме призвали разделить налоговый режим для самозанятых на две категории

В России необходимо поделить налоговый режим для самозанятых на две категории. Такое предложение высказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Александр Демин, передает Дума ТВ.

По его словам, нужно создать режимы для тех, кто находится на первой ступени в сфере предпринимательства, а также для тех, кто выбирает сдельную оплату.

«Это две разные категории. Условные «посдельщики» они не будут расти дальше, это их способ заработка. А есть люди, которые используют режим самозанятых как простой вход в предпринимательство. Для них нужно создавать условия, чтобы они переходили на следующие этапы», — предложил Демин.

28 мая пресс-служба министерства финансов России сообщила, что в стране сохраняется налоговый режим для самозанятых — ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года. Как заявили в министерстве, сейчас в России, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), зарегистрировано почти 10 млн самозанятых граждан.

Ранее россиянам назвали минусы самозанятости.