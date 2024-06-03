«Роснефть» рассказала о поддержке соцпроектов для детей в регионах России

«Роснефть» и ее дочерние общества провели более 500 различных детских мероприятий в 2023 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в международный день защиты детей работники дочерних предприятий поучаствовали в благотворительных всероссийских и региональных акциях, ориентированных на детей.

При этом в компании уточнили, что новым направлением соцработы «Роснефти» с детьми стало сотрудничество с «Движение первых».

«Волонтеры предприятий и участники движения провели множество совместных акций патриотической, просветительской и экологической направленности. Сотрудники «Роснефти» в сотрудничестве с активистами «Движения первых» провели масштабную работу по вовлечению молодого поколения к научной и профориентационной деятельности», — говорится в сообщении.

Так, в прошлом году почти 24 тыс. волонтеров компании приняли участие в акциях помощи детям-сиротам, инвалидам и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Например, при поддержке «Самаранефтегаза» реконструирована школа в Самаре, открыт новый детский сад в поселке Сургут Сергиевского района, построен плавательный комплекс в Куйбышевском районе, а также произведен капитальный ремонт зданий образовательного центра «Гармония» в Отрадном и двух школ в Сызрани.

В свою очередь, сотрудники «Самаранефтегаза» и «Оренбургнефти» провели детям уроки по безопасности дорожного движения с участием представителей МЧС России и ГИБДД.

В Красноярском крае «РН-Ванкор» организовал масштабный детский легкоатлетический забег, в котором приняли участие более 250 детей. Кроме того, «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ко Дню защиты детей провел городской футбольный турнир для 150 ребят.

При поддержке «РН-Уватнефтегаза» созданы компьютерные классы и кабинеты робототехники в образовательных учреждениях Тюменской области. В Санкт-Петербурге «РН-Северо-Запад» в автошколе «Роснефти» провел игру на знание правил дорожного движения для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Волонтеры «РН-Северо-Запада» также провели среди детей художественный мастер-класс по произведениям Н.А. Некрасова на территории музея усадьбы классика в Новгородской области.