Поправки в налоговый кодекс поступили в Госдуму

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что правительство внесло в Государственную думу поправки в Налоговый кодекс, направленные на донастройку налоговой системы России. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Госдума рассмотрит бюджетный пакет, включая налоговые поправки, во внеочередном порядке, в течение 30 дней.

Поправки вводят прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц со ставками от 13% до 22%.

30 мая правительство России одобрило внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ заявил, что правительство РФ решило сделать минимальную планку для прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) более высокой, чтобы она коснулась не более 3% граждан. Премьер подчеркнул, что кабмин приняло в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки НДФЛ удвоенный показатель средней заработной платы по стране.

Ранее глава Минтруда России рассказал подробности о семейной налоговой выплате.