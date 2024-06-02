Сенегал может закупить российские вертолеты

Сенегал заинтересован в покупке вертолетов из России, Москва готовит кадры по их обслуживанию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков.

По его словам, на сегодняшний день Сенегал уже использует несколько вертолетов российского производства.

«Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты», — отметил Кураков.

Дипломат подчеркнул, что Сенегал имеет интерес и к российской технике.

«Жандармерия несколько лет назад закупила «Нивы», которыми довольна. Пока сотрудничество не сильно развивается в этой области, но потенциал большой», — заключил он.

Также Дмитрий Кураков заявил, что Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом. Дипломат выразил мнение, что после налаживания туристического потока в Сенегал можно будет рассмотреть возможность строительства российскими предпринимателями отелей в Дакаре.

Ранее в США обеспокоились успехами России в Африке.