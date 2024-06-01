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«Аэрофлот» отметит День защиты детей благотворительным рейсом, концертом и экскурсиями

Аэрофлот организовал серию праздничных мероприятий в День защиты детей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В День защиты детей, 1 июня, »Аэрофлот» выполнит благотворительный рейс SU1040 из Москвы в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как уточнили в «Аэрофлоте», все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на благотворительную помощь детям в новых регионах России.

«Во время регистрации и вылета этого необычного рейса в международном аэропорту Шереметьево состоится праздничный концерт «День маленького пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день пассажиры и гости Терминала B аэропорта увидят выступление подопечных Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. В представлении примут участие юные музыканты-инструменталисты, Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина, а также творческий коллектив «Аэрофлота» — поющие бортпроводники. Кроме того, в терминале на протяжении всего мероприятия будет работать студия аквагрима.

На рейсах из Москвы, а также на части обратных рейсов «Аэрофлот» вручит путешественникам традиционные детские наборы. Кроме того, малыши до 3-х лет получат пазл «Семья», а детям от 3 до 11 лет бортпроводники вручат LCD-планшеты для рисования.

Также весь июнь в рамках проекта «Мили Милосердия» будет реализована акция «Дарим Добро», в ходе которой «Аэрофлот» будет удваивать все пожертвованные мили, перечисленные участниками программы «Аэрофлот Бонус» старше 12 лет в фонды-партнеры проекта.

Еще одной активностью, приуроченной ко Дню защиты детей, станет участие «Аэрофлота» в «Фестивале Движения первых»: в первый день лета авиакомпания проведет экскурсию для юных участников «Движения Первых», а также поможет исполнить мечту ребенка с тяжелым заболеванием — участника проекта «Мечтай со мной».

Дети посетят тренажерный комплекс ДПАП и авиашколу «Аэрофлота».

2 июня на ВДНХ для юной аудитории пройдут профориентационные мероприятия с участием пилотов, бортпроводников и кинологической службы авиакомпании. Также, «100 вопросов взрослому» подрастающие активисты смогут задать директору корпоративного университета «Аэрофлота» Татьяне Гаранкиной.

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