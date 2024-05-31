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В СДЭКе не подтвердили озвученную экспертами сумму ущерба от сбоя в работе

СДЭК представит информацию о случившемся сбое после внутреннего расследования

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Shutterstock/Avigator Fortuner

СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем, последствия которого практически устранены: посылки выдаются, с завтрашнего дня будет осуществляться прием, склады работают, отправления в пути, функциональность сайта и основных систем восстановлена. Такое заявление распространила пресс-служба логистического оператора.

В компании сообщили, что официальная позиция по поводу этого инцидента будет представлена по результатам внутреннего расследования, в котором участвуют специалисты СДЭК и внешние эксперты.

Скриншоты, которые сейчас используются в некоторых публикациях, не могут служить гарантом и подтверждением факта хакерской атаки или внутреннего саботажа. Как и предположения экспертов, не владеющих достоверной и проверенной информацией, не могут являться основанием для однозначных выводов в СМИ, говорится в сообщении.

Представители логистического оператора указали, что вся подтвержденная информация и изменения в процессах оперативно публикуются в официальных каналах СДЭК в социальных сетях и предоставляются СМИ в формате комментариев пресс-службы.

Данные из других источников могут содержать неточности, некорректные данные или устаревшие статусы по ситуации. Равно как в них могут содержаться сведения, основанные на недостоверной информации, отметили в СДЭКе.

Также в компании не подтвердили оценку суммы ущерба, озвученную сторонними экспертами. На данный момент делать выводы о размере убытков компании преждевременно, заявили в СДЕКе.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных. По результатам внутреннего расследования мы сможем представить официальную позицию компании по поводу этого инцидента. В расследовании участвуют специалисты СДЭК и внешние эксперты. Это — стандартная практика, известная всем участникам рынка информационной безопасности», — заявили в компании.

В СДЭКе считают, что «инсинуации на эту тему могут в целом негативно сказаться на уровне информирования российского бизнеса» и призывают всех воздержаться от необъективных оценок.

Позиция некоторых экспертов, прокомментировавших ситуацию в СМИ, направлена на причинение вреда деловой репутации компании, подчеркнули в СДЭКе.

Также в компании сообщили о намерении защищать свои права в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что СДЭК приостановил отправку посылок из-за технического сбоя.

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