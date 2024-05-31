Пользователи финансового маркетплейса отметили вклад «Лучший%» от Сбера

Основной сберегательный продукт Сбера — вклад «Лучший%» признан «Премией Сравни» самым лучшим вкладом на рынке в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сначала этот продукт был номинирован экспертами рынка, а затем победил в онлайн-голосовании многомиллионной аудитории пользователей финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Голосовавшие отметили привлекательные условия вклада и надежность банка. Также учитывался уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество их продуктов и услуг.

Ранее Сбер сообщил, с 31 мая и до конца июня клиенты банка могут получить максимальную ставку на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два месяца.

В банке сообщили, что при вложении средств на 6 или 7 месяцев по всей линейке («Лучший %», «Лучший % Премьер» и «Лучший % Лидер») получить ставку 18% годовых.

«Премия Сравни» ― награда для российских финансовых и страховых организаций, которая помогает пользователям получить объективную оценку продуктов и организаций.

Компании-победители получают специальный бейдж на сайте «Сравни.ру», который свидетельствует о доверии со стороны пользователей.