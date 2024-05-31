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Сбер стал банком года для предпринимателей по версии «Премии Сравни»

Сбер победил в номинации «Банк года для предпринимателей»

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Сбер

Сбер занял первое место в номинации «Банк года для предпринимателей» ежегодной национальной «Премии Сравни», сообщает пресс-служба банка.

Рейтинг банков составляли по результатам голосования экспертного совета и клиентов финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, основной задачей банка является помощь предпринимателям в достижении своих целей.

«Время – самый дорогой и невосполнимый ресурс, поэтому мы создаем максимально удобные и простые в использовании сервисы для наших клиентов», — сказал он.

Напомним, «Премия Сравни» оценивает финансовые и страховые организации в России. Компании-победители получают специальный бейдж на сайте «Сравни.ру».

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