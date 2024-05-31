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В Минэке рассказали, как России удалось стать четвертой экономикой мира

Минэк: РФ вошла в топ-4 экономик мира благодаря системным мерам правительства

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россия поднялась на четвертое место в мировом рейтинге экономик по паритету покупательной способности (ППС) благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых правительством в период ковидных ограничений и санкций Запада. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

В острую фазу кризиса во время пандемии была оказана поддержка гражданам и компаниям, что позволило сохранить бизнес и рабочие места, отметил глава Минэкономразвития.

Кроме того, в 2022 году была снижена административная нагрузка, расширен пакет мер финансовой поддержки МСП, реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов, а также предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов, перечислил Решетников.

«Все меры принимались с учетом мнения бизнеса деловых объединений, обратной связи от регионов. В результате за период 2021–2023 годов экономика России выросла на 8,4%», — заключил министр.

До этого Всемирный банк опубликовал релиз, в котором говорится, что Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по ППС.

Ранее Песков похвалил темпы развития РФ после признания ее экономики четвертой по ППС.

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