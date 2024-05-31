Патрушев подтвердил введение режима ЧС в пострадавших от заморозков регионах

Режим ЧС федерального значения может быть введен в некоторых регионах России из-за масштаба ущерба от заморозков. Об этом на Всероссийском зерновом форуме заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС.

Патрушев отметил, что от заморозков критично пострадали более миллиона гектаров посевов, из которых около 850 тысяч га — это зерновые. Пересев в пострадавших от заморозков субъектах практически завершен, но ущерба избежать все равно не удастся.

24 мая сообщалось, что из-за майских заморозков в России может сильно снизиться урожай яблок. Эксперт Игорь Муханин заявил, что от резкого снижения температуры воздуха пострадали от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе.

28 мая специалист Владислав Корочкин пояснил, что майские заморозки могут не повлиять на стоимость продуктов, если производители и торговые сети наладят импорт из-за рубежа.

Ранее сообщалось о риске банкротства фермеров в 23 регионах страны.