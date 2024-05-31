Стало известно, какой бизнес массово открывают россияне

В 2024 году более 8 тыс. россиян открыли бизнес в интернет-торговле. Об этом говорится в исследовании компаний «СберРешения» и «Деловая среда» (есть у «Газеты.Ru»).

В исследовании отмечается, что интернет-торговля в этом году стала лидером среди всех регистрируемых в розничной торговли бизнесов, как и в 2023-м, и направление останется перспективным в дальнейшем. Исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко пояснил, что наибольшее число бизнесов в интернет-торговле было зарегистрировано в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Наибольший рост показали продажи косметических средств и парфюмерии, товаров для творчества, инструментов и садовой техники, аксессуаров. Заметную долю в интернет-торговле занимают продажи через маркетплейсы.

В свою очередь, розничная торговли стала лидером по приросту новых компаний — в 2024 году число новых регистраций увеличилось на 50%. Почти половина из них была открыта людьми в возрасте до 35 лет (47% компаний). Собственное дело в сфере розничной торговли чаще открывали женщины, на их долю в текущем году пришлось 53%. Другими перспективными направлениями аналитики назвали отрасли оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами, а также производство строительно-монтажных работ.

«Рекордный прирост числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в конце прошлого года и первом квартале текущего говорит о позитивном эффекте государственной и частной поддержки бизнеса в России, а также об уверенности граждан в положительной динамике предпринимательского сектора», — заключил генеральный директор СберРешений Станислав Нефедов.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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