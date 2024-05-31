СДЭК вернул функцию отслеживания посылок на сайте

На сайт СДЭК вернулась функция отслеживания посылок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании.

Для отслеживания своей посылки клиенту необходимо ввести в специальное поле номер почтового отправления. При этом в пресс-службе СДЭК отметили, что еще не все данные успели подгрузиться в систему, поэтому возможны неточности в отображении статуса. Сейчас доступны данные за два месяца.

«Мы продолжаем работы по восстановлению обслуживания. Также мы фиксируем все обращения о возникающих затруднениях и делаем все возможное для их оперативного устранения», — подчеркнули в СДЭК.

На этой неделе в работе логистического оператора произошел масштабный сбой. Причиной проблемы назвали вирус-шифровальщик. В результате СДЭК был вынужден на некоторое время приостановить прием и выдачу отправлений. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

29 мая сайт СДЭК частично заработал.

Ранее эксперт объяснил, как хакерам удалось парализовать работу СДЭК.