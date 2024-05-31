В «МТС Медиа» заявили о росте популярности контента для детей и родителей

Семейный контент стал одной из самых растущих категорий в цифровых сервисах. Об этом свидетельствуют данные исследование холдинга «МТС Медиа», входящего

в цифровую экосистему МТС.

Отмечается, что ко Дню защиты детей «МТС Медиа» изучил, как дети и родители потребляют медиаконтент. Исследование проводилось в январе-апреле 2024 года в

сравнении с аналогичным периодом 2023 года на базе статистики дочерних цифровых сервисов «МТС Медиа» — МТС Музыка, KION и Строки. В нем приняли участие 2 тыс. родителей или будущих мам во время беременности в возрасте от 18 до 54 лет по всей России.

Исследование показало, что в 2024 году потребление детско-родительского контента выросло на 10-50% в зависимости от платформы.

Как подчеркнула генеральный директор «МТС Медиа» Елена Бальмонт, сегодняшнее поколение потребляет контент практически с рождения.

«Медиаиндустрия вовлекает маленьких пользователей мультфильмами и аудиосказками, сопровождает их во время взросления детскими фильмами и сериалами и остается рядом, когда у них появляются свои дети», — отметила она.

По ее мнению, особенно важно, чтобы детская аудиокнига, колыбельная или экранизация сказки одинаково нравились и детям, и родителям. Она уточнила, что поэтому «МТС Медиа» ставит в приоритет безопасность «детской полки».

По данным МТС Музыки, семейный контент стал одной из самых растущих категорий в музыкальном стриминге. Так, в январе-апреле потребление детского контента выросло на 10% год к году, таким образом он вошел в топ-5 крупнейших категорий на сервисе.

Согласно опросу, 92% респондентов считают, что музыка влияет на развитие ребенка, а 94% родителей считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. При этом 83% родителей чаще всего включают детям то, что слушают сами.

По данным онлайн-кинотеатра KION, суммарное время смотрения детско-семейного контента за последний год выросло на 25%.

По данным сервиса Строки, основной формат потребления детского контента в книжных сервисах — аудио. Рост потребления аудиокниг из раздела «Детские книги» в этом году составил 50% и связан с наполнением библиотеки качественным контентом, востребованным у детей.