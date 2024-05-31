Россиянам объяснили, как получить кредит в банке на необходимую сумму

Сумма кредита, которую банк может одобрить своему клиенту, зависит от нескольких параметров, в том числе от типа займа и возможностей получателя. Если речь идет о залоговом кредите, то его сумма не превысит 80% стоимости залога, объяснили RT специалисты центра финансовой экспертизы Роскачества.

При оформлении беззалогового кредита имеют значение такие параметры, как закредитованность клиента, его место работы, доход, а также правила, действующие в определенном банке. Когда заем оформляется с предоставлением залога, то можно не рассчитывать на пропорциональную его стоимости сумму, предупреждают эксперты.

«Размер кредита вряд ли превысит 50—80% от стоимости залога», — подчеркнули специалисты Роскачества.

Чтобы точно получить одобрение на оформление кредита в банке, лучше всего будет заранее погасить другие задолженности, советуют специалисты. Также можно заранее продумать, какой залог будет предложен банку, или найти надежного поручителя.

Напомним, Центробанк РФ ввел более серьезные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Так, банки не смогут выдавать займы с лимитом кредитования россиянам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Предполагается, что это будет способствовать снижению рисков банков и МФО, а также ограничению рисков заемщиков.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно погасить потребкредит.