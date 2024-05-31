Российский производитель салатов начнет выпускать просекко

Агрохолдинг «Белая дача» начал реализацию своего винодельческого проекта. Об этом пишет РБК.

В Краснодарском крае, в Новороссийском районе, где «Белая дача» приобрела около 850 га земли у винного дома «Абрау-Дюрсо» еще в 2021 году, планируется посадить 165 га виноградников. На этих участках будут выращиваться различные сорта винограда, включая «рислинг», «шардоне», «алиготе», «пино», «каберне», «сира» и «глера», который используется для производства просекко.

Первые 25 га виноградников уже были посажены в мае этого года, уточнили представители компании.

Помимо развития виноградников, проект также включает строительство винзавода, создание объектов винного туризма и открытие фирменного магазина.

Общие инвестиции в проект «Белой дачи» оцениваются в 3,3 млрд рублей. Предполагается, что винодельня будет производить около 2 млн бутылок вина ежегодно, с первым розливом, запланированным на 2028 год.

В рамках проекта «Белой дачи» будет создана шампанерия, где 80% выпускаемой продукции будут составлять игристые вина. Оставшиеся 20% будут представлены тихими белыми, красными и розовыми винами.

Основная линейка производимых «Белой дачей» вин будет представлена в среднем ценовом сегменте (до 700 рублей за бутылку). Однако также планируется выделить отдельные участки под выращивание сортов для производства высокопремиальных вин.

Проектом руководит основатель винодельни «Ведерниковъ» Валерий Тройчук, а также к нему привлечены бывший руководитель «Виноградников Гай-Кодзора» Сергей Лопин, бывший агроном «Массандры» Павел Валишин и Давид Лазарян.

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