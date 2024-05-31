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Россиянам станет сложнее купить элитное жилье внутри страны

Риелтор Раджабова сообщила о росте требований к покупателям элитного жилья в РФ

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Depositphotos

Все чаще продавцы элитного жилья в России запрашивают у покупателей информацию о происхождении денег. Основной вопрос в том, находится ли покупатель под санкциями. Есть случаи с отказами от сделок. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«Если клиент напрямую или даже косвенно относится к санкционному списку, продавцы более скрупулезно стараются оценить все риски при применении средств за границей. Уже есть прецеденты с отказами от сделок. Это касается в первую очередь тех клиентов, которые собираются использовать свои деньги вне России. Впрочем, за последние полтора года их количество существенно сократилось», — пояснила Раджабова.

Она пояснила, что продавцы недвижимости за границей опасаются вторичных санкций.

Доцент университета «Синергия» Юлия Соболева до этого посоветовала россиянам сокращать расходы, чтобы пережить санкции. Первый способ справиться с рестрикциями — проанализировать затраты и отказаться от ненужных, пересмотреть подписки, тарифы, привычки потребления. Другие варианты — найти дополнительные доходы, искать аналоги зарубежных товаров у российских производителей, а также — развивать новые навыки.

США и Евросоюз вводят санкции против России с 2022 года.

Ранее экономист допустила, что Запад не снимет рестрикции с Москвы даже после окончания СВО.

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