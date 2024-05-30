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Чистая прибыль «Аэрофлота» за первый квартал 2024 года составила 1,1 млрд рублей

«Аэрофлот» впервые в своей истории получил чистую прибыль за первый квартал по МСФО

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

«Аэрофлот» впервые в своей истории получил чистую прибыль по МСФО за первый квартал 2024 года, следует из опубликованной промежуточной финансовой отчетности авиакомпании. Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», она составила 1,1 млрд рублей.

Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин подчеркнул, что авиакомпания начинает 2024 год, продолжая улучшать финансовые результаты.

«Показатели Группы превзошли не только финансовые результаты первого квартала 2023 года, но и прошлых лет, в том числе допандемийных. Возможность таких результатов особенно важна, так как новые условия, в которых работает Группа, требуют от бизнеса улучшения показателей доходности с учетом роста программы капитальных затрат и расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов», — приводятся его слова в Telegram-канале «Аэрофлота».

Как отмечается в отчетности, за первый квартал выручка «Аэрофлота» выросла на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 173,6 млрд рублей. При этом показатель EBITDA составил 59,4 млрд рублей. Этот показатель превышает результаты первого квартала 2023 года в два раза.

Также из отчетности следует, что скорректированная прибыль составила 6 543 млн руб. В первом квартале прошлого года скорректированный убыток составлял 12 994 млн рублей.

В свою очередь, операционная прибыль составила 30 795 млн руб. против операционного убытка в 5 293 млн руб. годом ранее. Таким образом финансовые доходы за первый квартал 2024 года увеличились на 44,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 809 млн рублей. При этом финансовые расходы снизились на 42,5%, до 32 588 млн рублей.

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