В «Роснефти» назвали сумму вложений в проекты по использованию ПНГ

Инвестиции «Роснефти» в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (НПГ) с 2013 по 2023 годы составили 225 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Реализуя инвестиционную газовую программу по повышению рационального использования ПНГ, в 2023 году «Роснефть» запустила 12 новых объектов. Среди них — объекты закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры.

Программа реализуется во всех регионах присутствия компании и способствует внедрению инновационных, энергосберегающих, «зеленых» технологий в производственные процессы.

В компании отметили, что проекты полезного использования ПНГ реализуются по целому ряду направлений. Это поставка газа в единую систему газоснабжения и на газоперерабатывающие заводы, обратная закачка газа в пласт, использование газа на объектах генерации для выработки электроэнергии и тепла, а также использование газа для собственных технологических нужд при подготовке нефти и газа.

Благодаря созданию разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, уровень полезного использования ПНГ на некоторых предприятиях «Роснефти» составляет 99%. Так, на Ванкоре он достигает 99%, а в Пурнефтегазе — 99,3%.

На «Самотлорнефтегазе» уровень полезного использования ПНГ достигает почти 98%.

В «Роснефти» отметили, что таких результатов удалось достичь благодаря развитой газовой инфраструктуре. Предприятие также внедряет лучшие практики мониторинга источников эмиссии метана. Именно на Самотлоре впервые был применен комплекс инновационных технологий для обнаружения и локализации неорганизованных источников эмиссии метана.

Ответственное отношение к окружающей среде в «Роснефти» называют неотъемлемой частью корпоративной культуры и одним из ключевых принципов деятельности «Роснефти».

Компания уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН и ежегодно подтверждает приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.