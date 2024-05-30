Эксперт рассказала о нюансах оплаты работы в выходные

Россиянам, занятым в сферах без четкого режима труда, не стоит рассчитывать на дополнительную оплату или отгул за работу в выходной день, заявила эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. Ее слова приводит РИА Новости.

Дело в том, что в таких случаях почти невозможно отличить переработку от низкой производительности сотрудника, чем пользуются работодатели, пояснила эксперт.

Между тем в сферах с посменным режимом работы, таких как строительство или торговля, невозможно «замаскировать» работу сотрудника в выходные дни под его личное желание, отметила Лопатина.

При этом, как следует из исследования сервисов «Работа.ру» и СберПодбор, подавляющее большинство российских (82%) компаний считают, что деньги являются самой эффективной мотивацией для сотрудников. Среди других драйверов производительности — наличие ДМС, компенсация проезда до работы и питание в офисе.

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