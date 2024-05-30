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Кабмин Украины отменил запрет на экспорт угля

Кабмин Украины отменил запрет на экспорт угля на фоне остановки почти всех ТЭС

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Depositphotos

Кабинет министров Украины отменил запрет на экспорт угля на фоне повреждения большинства тепловых электростанций (ТЭС), расположенных на территории страны. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

В конце прошлого года украинский кабинет министров утвердил список товаров, ввоз и импорт которых подлежит лицензированию и квотам. При этом на соль, золото, газ и уголь были установлены нулевые квоты, которые должны были действовать до конца 2024 года. Однако 30 мая правительство внесло изменения в соответствующее постановление.

«Заменена квота объемом ноль тонн на экспорт угля каменного, антрацита; брикетов и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля, квотой объемом 1,153 млн тонн», — сообщил Мельничук.

Он добавил, что данное решение было принято ради обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий.

28 мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной ТЭС. Более того, была остановлена работа двух гидроэлектростанций (ГЭС).

В связи с этим он призвал жителей Украины готовиться к тому, что ограничение потребления электричества надолго станет частью их повседневной жизни. Как сказал специалист, до конца текущего года завершить ремонт инфраструктурных объектов не получится.

Ранее в Верховной раде рассказали, сколько ТЭС в стране оказались уничтожены.

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