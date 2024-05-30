Российские сервисы электросамокатов повысили штрафы за некоторые нарушения

Российские прокатчики электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс.Go» повысили штрафы за нарушение правил аренды, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию операторов микромобильности.

Теперь размер максимального штрафа составляет 100-150 тыс. рублей в зависимости от оператора. Такие санкции ждут пользователей за катание на электросамокате в пьяном виде или причинение вреда чужому здоровью или имуществу в результате ДТП.

Штраф за передачу управления самокатом ребенку составит 10 тыс. рублей, за поездку с пассажиром — 5 тыс. рублей, проезд по пешеходному переходу — 1 тыс. рублей, некорректную парковку — 500 рублей.

«[Это] мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников движения», — отметила директор ассоциации Ксения Эрдман.

С начала сезона самокатчики в Москве получили уже 50 тыс. штрафов.

Ранее сообщалось, что россияне от 45 лет стали пользоваться электросамокатами чаще молодежи.