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Российские туристы снова полюбили Египет

АТОР: объем перелетов из России в Египет за год вырос вдвое

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Maya Alleruzzo/AP

Объем заявленной на лето 2024 года авиаперевозки из России в Египет в два раза превышает прошлогодний, сообщает АТОР.

При этом 90% провозной емкости приходится на два курортных направления — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Выбор авиаперевозчиков ограничен. Рейсы между странами осуществляют семь компаний: «Аэрофлот», «Азимут», AlMasria, AZUR Air, Egypt Air, Red Sea Airlines и Red Wings. Покупка билетов в обе стороны обойдется примерно в 50-60 тыс. рублей на человека без багажа.

Сейчас среди самых популярных зарубежных курортов у россиян лидирует Абхазия. Число бронирований отелей на июнь втрое превышает показатели 2023 года. На втором месте Турция. Также востребованы Таиланд, ОАЭ, Греция, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы.

В целом спрос на зарубежные курортные направления среди россиян в этом году вырос на 80% по сравнению с 2023-м.

Ранее россиянам рассказали, куда можно успеть подать на шенгенскую визу до повышения сбора 11 июня.

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