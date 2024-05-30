В еврозоне зафиксировали рекордно низкую безработицу

Уровень безработицы в еврозоне по итогам апреля составил 6,4%. Это рекордно низкий показатель для валютного союза. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В марте безработица в еврозоне составляла 6,5%. При этом уровень безработицы в Евросоюзе держится на отметке в 6% уже второй месяц подряд.

Самый низкий уровень безработицы в апреле наблюдался в Германии — 3,2%. Самый высокий показатель был зафиксирован в Испании — 11,7%.

В ООН ожидают, что мировая безработица к концу 2024 года снизится до 4,9%, что ниже допандемийного уровня. По итогам прошлого года показатель составил 5%.

Между тем в России фиксируется рекордно низкая безработица. В марте показатель обновил исторический минимум, опустившись до 2,7%.

Ранее в Госдуме заявили о кадровом голоде в России.