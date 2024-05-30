В Москве стало сложнее получить скидку на новое жилье

Девелоперы в Москве стали реже давать скидку покупателям. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные риелторской компании «Метриум».

На конец мая дисконты предлагались в 150 новостройках столицы, что на 6,3% уступает показателю за первый квартал. При этом средний размер скидки на «первичку» в Москве за год сократился с 7% до 3%.

«Сейчас, когда появился входящий поток клиентов, закрывающих государственную ипотеку или семейную ипотеку по условиям до 1 июля 2024 года, застройщики менее охотно соглашаются на предоставление скидок», — пояснил эксперт компании «Миэль» Евгений Бражин.

До этого «Газета.Ru» выяснила, где в Москве продаются самые дорогие квартиры. Максимальная средняя цена квадратного метра на столичном рынке первичного жилья зафиксирована в Тверском районе – 2,6 млн рублей. За год стоимость «квадрата» в этом районе выросла почти на 35%.

Ранее экономист допустил снижение цен на квартиры.