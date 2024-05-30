Стало известно, на сколько подорожала окрошка

Приготовление традиционной русской окрошки в этом году обойдется россиянам дороже 1 тыс. рублей. Согласно расчетам аналитиков, ингредиенты для популярного летнего супа в среднем подорожали на 10%. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Наибольший рост медианной стоимости зафиксирован у яиц — упаковка из десятка штук в мае 2024 года стоит около 121 рубля, что на 40% выше, чем годом ранее. Существенно прибавили в цене также квас (+20% до 110 руб. за бутылку) и редис (+17% до 100 руб. за 0,5 кг).

Средняя цена на палку вареной колбасы составляет 412 рублей, килограмм огурцов обходится в 196 рублей, картофель стоит 56 рублей за кг. Упаковку сметаны для окрошки придется приобрести в среднем за 102 рубля.

Любители заправлять окрошку кисломолочными напитками за бутылку тана заплатят 96 рублей, айрана — 95 рублей, а кефира — 78 рублей. В эту сумму еще не вошла стоимость лука и зелени.

«Подготовиться к жаркому лету с помощью окрошки в этом сезоне будет накладно для потребителей. Ингредиенты для популярного супа резко подорожали на фоне продовольственной инфляции», — констатировали эксперты.

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