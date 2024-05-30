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Стало известно, на сколько сократились поставки российских товаров в Европу за два года

«Ъ»: доля России в импорте ЕС за два года сократилась почти в шесть раз

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Global Look Press

Доля России в структуре импорта ЕС за последние два года сократилась в 5,9 раза — с 9,4% до 1,6%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Евростата.

Евросоюз продолжает закупать у России никель, удобрения, железо и сталь, нефть и природный газ, однако в меньших объемах, чем в 2021 году. Так, в январе — марте 2024-го ЕС импортировал лишь 12% российской нефти от показателя трехлетней давности. «Выпавшие» объемы замещают другие страны, включая США и Турцию.

Поставки товаров из Европы на российский рынок за период сократились примерно в 2,3 раза. По итогам первого квартала текущего года доля РФ в европейском экспорте составила 1,4% против 3,2% к концу марта 2022-го. Значительную долю поставок по направлению занимают лекарства.

До этого сообщалось, что Европа в марте закупила у России мороженую треску и пикшу на рекордную с 2023 года сумму.

Ранее доля рубля в российском экспорте в страны ЕС выросла до исторического максимума.

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