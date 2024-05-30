«Роснано» рискует обанкротиться и просит денег

Компания «Роснано» может стать банкротом, если не получит дополнительноефинансирование, чтобы рассчитаться по долгам с кредиторами. Соответствующий отчет организации опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В документе указано, что риски возникновения признаков банкротства компании являются высокими. Утверждается, что в ближайшем будущем «Роснано» не сможет обеспечивать свои обязательства активами в достаточной степени, и организации требуется дополнительное финансирование, однако решение по выделению необходимых средств пока не было принято.

По итогам 2023-го задолженность «Роснано» составила 69 млрд рублей. За последний год компания погасила 8 млрд рублей тела долга, помимо 10 млрд рублей процентов. В марте корпорация выплатила последний купон и погасила облигации на 5,4 млрд рублей.

Ранее о том, что «Роснано» столкнулось с нехваткой денег при выплате долгов, сообщалось в марте.