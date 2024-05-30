Инвестстратег спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

На будущей неделе более вероятно умеренное ослабление рубля: доллар будет стоить 90-91 рубль, евро — 97,5-98,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Завершение налогового периода способствовало приближению курса доллара ближе к 90 рублям. Эта отметка может быть преодолена еще на текущей неделе. Налоговый период не единственный локальный фактор, который в последнее время помогал укрепляться рублю», — пояснил эксперт.

Он уточнил: спрос на иностранную валюту со стороны импортеров будет активизироваться по мере разрешения трудностей с обслуживанием иностранными банками операций по российскому импорту, возникших из-за рисков вторичных санкций. Бахтин полагает, что в перспективе ближайших недель восстановление валютного спроса будет увеличивать давление на рубль.

Эксперт отметил, что рубль базово защищен от более глубокого спада относительно высоким уровнем цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политикой, нормами возврата экспортной выручки и ежедневными интервенциями ЦБ.

На закрытии торгов Мосбиржи 29 мая курс доллара составил 89,51 рубля, евро — 96,75 рубля. С утра 30 мая американская валюта стоит 89,57 рубля, европейская — 96,69 рубля.

Ранее россиянам назвали предел падения курса доллара