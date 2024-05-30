Россияне назвали справедливый уровень дохода для повышенного налога

Более половины опрошенных россиян — 52% — готовы платить повышенный налог на доходы физлиц (НДФЛ) от 15% с дохода в 5 млн рублей в год. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Респондентов спросили, какой размер годовой зарплаты они считают справедливым, чтобы платить повышенный налог. 31% респондентов проголосвали за 2,5 млн рублей в год. 17% считают, что повышенную ставку в 15% можно платить, если получаешь около 1 млн рублей в год.

При этом 52% опрошенных опасаются того, что после налоговых изменений их личный доход может стать ниже. 9% предполагают, что часть заработной платы, которая превышает минимальный лимит, работодатель будет выплачивать «в конверте». 39% респондентов уверены, что их заработок не изменится.

«Предложенная реформа налоговой системы, введение дифференцированного налогообложения должны способствовать сокращению неравенства в распределении доходов в обществе и увеличить поступление налогов в бюджет страны, который будет направлен на социальные нужды. В довольно непростой экономической ситуации нижний порог дохода для расчета НДФЛ должен регулярно пересматриваться, ведь зарплаты россиян будут расти вслед за инфляцией», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» говорит Анна Романенко.

Минфин 28 мая предложил 5-ступенчатую прогрессию по НДФЛ. Налог в размере 13% нужно будет платить при доходах до 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), 15% при доходах в диапазоне 200–416,7 тысяч руб. в месяц (2,4–5 млн рублей в год), 18% при доходах в диапазоне 416,7 тысяч — 1,67 млн рублей в месяц (5–20 млн рублей в год), 20% при доходах в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн рублей в год) и 22% при доходах свыше 4,17 млн в месяц (50 млн рублей в год). По мнению властей, налоговые реформы не затронут большую часть россиян.

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