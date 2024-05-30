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Стало известно, сколько россиян берут кредиты на лечение

Webbankir: почти треть россиян берут кредиты и займы на лечение

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Shutterstock

Подавляющее большинство россиян (81,6%) пользуются услугами платной медицины. 34,6% из них сообщили, что за последние год-два стали чаще пользоваться услугами платной медицины. 28,9% берут кредиты или займы, чтобы оплатить лечение. Таковы результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

29,2% респондентов прибегают к услугам платных врачей регулярно, а 52,4% — изредка. И лишь 18,4% посещают врачей только по программам обязательного медицинского страхования. 50,5% за последние год-два посещали платные клиники так же, как и раньше, 14,9% опрошенных — реже.

Из тех, кто занимает на лечение, только 6,7% регулярно делают это, остальные 22,2% прибегают к кредитам и займам изредка. Вместе с тем, почти столько же (23,9%) допускают, что прибегнут к кредитам для оплаты врачей или лекарств в будущем.

На вопрос «Как бы вы оценили качество бесплатной медицины за последние два-три года?» мнения опрошенных разделились. 37,3% отметили изменения к лучшему, однако 32,6% считают, что качество, напротив, ухудшилось. Остальные 30,1% полагают, что оно осталось на том же уровне.

Главной проблемой страховой государственной медицины (можно было выбрать несколько вариантов ответа) подавляющее число респондентов сочли трудности с записью к нужному врачу — слишком долго ждать приема. Об этом сообщили 60,9% ответивших.

48,2% пожаловались на то, что нужные услуги бесплатно не оказываются. Среди других поводов для нареканий назывались отсутствие в бесплатных медучреждениях нужных профильных специалистов (39,6% голосов), низкая квалификация имеющихся специалистов (32,5%) и большие живые очереди у кабинетов (36,2%). При этом лишь 17,7% респондентов указали на отсутствие в бесплатных медучреждениях достаточного уровня комфорта.

В опросе, проведенном в мае 2024 года, приняли участие 1800 человек по всей России.

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