Россиянам рассказали, чем чревато вступление в наследство

Россияне могут получить в наследство долги по кредитам и другим обязательствам. Об этом «Газете.Ru» сказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

«По общему правилу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Долги входят в состав наследственного имущества. День смерти человека является днем открытия наследства. Если наследников несколько, они отвечают по долгам солидарно кредитор вправе требовать выплаты долга от всех наследников совместно или от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга », — пояснил адвокат.

По его словам, если унаследовано имущества на 3 млн рублей, а долгов оказалось на 5 млн рублей, принявший наследство человек должен 3 млн рублей кредиторам умершего. Стоимость перешедшего к наследникам имущества определяется профессиональным оценщиком. По словам эксперта, передаются также долги по алиментам, договорам займа, распискам, коммунальным платежам, налогам.

Адвокат подчеркнул: если умерший оформил страхование жизни, обязательства по погашению кредита ложатся на страховую компанию — от наследников потребуется предоставление свидетельства о смерти. Но на практике случается, что наследникам отказывают в страховой выплате, добавил Полещук. Он рекомендовал перед вступлением в наследство тщательно проанализировать всю имеющуюся информацию о том, какое имущество имеется у умершего и какие долги: если есть понимание, что долгов значительное количество, стоит оценить, есть ли смысл вступать в наследство.

Полещук напомнил, что по закону предусмотрен срок исковой давности – три года: о пропуске такового можно заявить в суде, если долги у наследодателя образовались более трех лет назад, а кредиторы своевременно не обратились за судебной защитой.

До этого адвокат назвал категории россиян с правом на обязательную долю в наследстве.

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