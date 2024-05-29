Электросамокаты становятся повседневным транспортом для россиян

Россияне стали чаще использовать арендные электросамокаты в качестве дополнения к общественному транспорту. Об этом свидетельствуют данные исследования РОМИР.

Онлайн-опрос на базе РОМИР показал, что каждый второй житель крупных городов пользовался услугами кикшеринга (аренды электросамокатов). При этом чаще всего респонденты использовали самокаты в утренние и вечерние часы пик во время пробок.

Также отмечается увеличение общего числа поездок на арендованных электросамокатах. Как уточнили в РОМИР, за сезон 2023 года 74% пользователей кикшеринга брали самокат в аренду минимум раз в неделю.

В сервисах кикшеринга также прокомментировали растущий тренд. Руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский рассказал, что в мае москвичи начали совершать по 250 тыс. поездок на самокатах Яндекса в день. Такой результат почти в 3 раза больше, чем год назад.

«Каждый день на наших самокатах проезжают больше 550 тысяч километров — это как 85 раз доехать от Москвы до Владивостока. Для нас это еще одно подтверждение того, что самокаты стали полноценным транспортом для сотен тысяч жителей. И, разумеется, такие показатели — лучшее признание нашей работы», – сказал он.

При этом Ясиновский уточнил, что в будние дни чаще всего самокаты арендуют – около 8 утра и 6 вечера – когда нужно добраться на работу или учебу и обратно.

«Больше 85% жителей больших городов уже используют самокаты в качестве транспорта, а не только в развлекательном сценарии. Чаще всего они становятся дополнением к другим способам перемещения – метро, автобусам, МЦК», – добавил он.

В свою очередь, издатель проекта Трушеринг Юрий Николаев считает, что рынок кикшеринга продолжит расти.

«Российский кикшеринг имеет большой потенциал для роста — согласно нашим оценкам, к 2025 году рынок вырастет в 2,9 раза и среднее количество поездок на одного пользователя за сезон вырастет на 56% до 10,1 против 6,5 поездок в 2022 году. Средний чек, средняя длина и продолжительность поездки снижаются на фоне роста общего количества поездок. Это свидетельствует об увеличении доли транспортных поездок (85%) и снижении доли рекреационных поездок (15%)» — считает он.

Согласно исследованию РОМИР, большинство горожан (74%) поддерживает появление идентификационных номеров на арендуемых самокатах и признает необходимыми зоны ограничения скорости движения электросамокатов (69%).

Отмечается, что в ходе исследования было опрошено 1600 жителей городов-миллионников России в возрасте от 18 до 50 лет, имеющих собственные средства индивидуальной мобильности или использовавших арендованные.