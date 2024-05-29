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Нацбанк Украины повысил курс доллара

Нацбанк Украины повысил курс доллара до рекордных 40,4 гривны за $1 на 30 мая

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Depositphotos

Национальный банк Украины вновь повысил курс доллара к гривне, установив его на рекордном максимуме. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, официальный курс на 30 мая составляет 40,4832 гривны за $1, что на 0,0874 гривны выше предыдущего максимума.

Доллар дорожает уже больше недели, и за это время его стоимость выросла на 1,08 гривны. 24 мая американская валюта впервые преодолела отметку в 40 гривен, а максимум был зафиксирован 29 мая – 40,3958 гривны за $1.

После 24 февраля 2022 года Нацбанк изначально зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за $1 и предпринимал беспрецедентные меры для его сдерживания. Однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%.

3 октября 2023 года регулятор объявил о переходе к управляемому гибкому курсу, пообещав контролировать колебания гривны, но уже 13 декабря 2023 года впервые в истории официальный курс доллара превысил 37 гривен.

В начале мая стало известно, что на Украине банкам и ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепловизоры.

Ранее Украина подписала с ЕС меморандум о получении займа в €6 млрд.

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