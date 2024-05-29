Китай готовится заключить сделку с ЕС по электромобилям

Китай планирует провести переговоры с Европейским союзом из-за ожидаемого повышения импортных пошлин на электромобили. Об этом пишет Reuters.

Как отмечают китайские предприниматели, диалог может помочь смягчить последствия для крупнейшей в мире индустрии электрокаров. Европейская комиссия, как ожидается, объявит 5 июня о введении временных тарифов – это станет серьезным ударом, означающим миллиардные новые расходы для китайских автопроизводителей. Однако у обеих сторон есть причины для достижения договоренности, уточняет агентство.

Каждые дополнительные 10% к нынешней 10%-й пошлине ЕС обойдутся китайским экспортерам электрокаров примерно в $1 млрд, по данным торговли за 2023 год. И эти расходы будут расти по мере наращивания поставок в Европу.

По оценкам аналитиков, новые тарифы могут составить 9-26% для компаний, сотрудничающих с расследованием ЕС. Пошлины вступят в силу с начала июля, но могут применяться ретроспективно за предыдущие 3 месяца. Пекин уже готовит контрмеры для последующих переговоров. Предварительные европейские пошлины могут быть оспорены или отменены, если достаточное число стран — членов ЕС выступит против них через 4 месяца.

Решение Европы последует после того, как США в 4 раза повысили пошлины на китайские электромобили до 100%, что вызвало критику Илона Маска. Tesla, крупнейший экспортер электрокаров из Китая, также столкнется с угрозой более высоких европейских тарифов, пишет издание.

Европейские автоконцерны сотрудничают с новыми китайскими производителями электромобилей для более быстрого и дешевого выпуска на рынок. В прошлом месяце Volkswagen и BMW пообещали вложить свыше $5 млрд в разработки и производство в Китае. В прошлом году почти 29% машин немецких брендов было продано в КНР.

Накануне стало известно, что Канада рассматривает повышение пошлин на электромобили из Китая.

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